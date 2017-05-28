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"الشاباك" يزعم اعتقال خلية نفذت عملية إطلاق نار بطولكرم

الأحد 28 مايو 2017 05:57 م بتوقيت القدس المحتلة

"الشاباك" يزعم اعتقال خلية نفذت عملية إطلاق نار بطولكرم

قالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت 6 فلسطينيين، بزعم تنفيذهم عملية إطلاق نار على حاجز جبارة جنوب طولكرم بالضفة المحتلة قبل شهر.

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن من بين المعتقلين 3 أفراد يتبعون لأجهزة السلطة، وآخر محررًا في صفقة وفاء الأحرار.

وكشف موقع "0404" العبري عن أسماء المعتقلين، ويقطنون بلدة ذنابة ومخيم طولكرم، وهم: عدي تيسير حسني عبد الله، المحرر في صفقة وفاء الأحرار، وتحسين إحسان أحمد سلامة، وعادل نبهان عبد الله عودة، وجهاد جمال أحمد عنبص، وفادي بنان محمد صوان، وثائر محمد سليم عساف.

وزعم الاحتلال أن المعتقلين الستة نفذوا عملية إطلاق النار تجاه قوة عسكرية قرب حاجز جبارة بتاريخ 29/4/2017، ونفذوا في السابق 7 عمليات ومحاولتين لتنفيذ عمليات.

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