أجهزة السلطة في الضفة تعتقل 5 بينهم 4 محررين

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

في أول أيام شهر رمضان المبارك، اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة 5 مواطنين بينهم 4 أسرى محررين، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات داخل زنازينها دون تهمة، حيث يواصل معتقل إضرابه لليوم الـ5 على التوالي احتجاجا على اعتقاله غير القانوني.

ففي الخليل اعتقل جهاز الوقائي إمام مسجد يطا الكبير الشيخ سمير بحيص، وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق لعدة مرات، كما اعتقل ذات الجهاز سيف الدين حميدات بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس.

إلى ذلك يواصل المعتقل السياسي حمزة زبلح إضرابه عن الطعام في سجون أجهزة السلطة في الخليل احتجاجا على اعتقاله منذ يوم الثلاثاء الماضي.

واعتقلت أجهزة السلطة في سلفيت الأسير المحرر الصحفي وليد خالد، علماً أنه أمضى في سجون الاحتلال حوالي ١٥ عاماً.

وفي طوباس اعتقلت المخابرات الأسير المحرر عبد الرحمن أبو شقير بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، حيث كان قد أمضى آخر رمضانين في سجون الاحتلال.

أما في نابلس فقد اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر حامد سليم العامودي، علما أنه معتقل سياسي سابق لعدة مرات في سجون السلطة.

وفي نابلس أيضا تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة النجاح الوطنية عمر الشخشير لليوم الـ34 على التوالي، والطالب عبد الرحمن وادي منذ 13 يوما، والشاب مصطفى درويش لليوم الـ33 على التوالي، والأسير المحرر نصر البيتاوي منذ 5 أيام، وأحمد عواد منذ 11 يوماً.

إلى ذلك، يواصل جهاز الأمن الوقائي في طولكرم اعتقال الطالب في كلية الهندسة بجامعة خضوري يحيى صوي لليوم الثاني عشر على التوالي، فيما تواصل أجهزة رام الله اعتقال الطالبين في جامعة بيرزيت محمد صقر منذ 8 أيام، وأحمد نعيرات منذ 6 أيام على التوالي.