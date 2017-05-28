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196 لاجئا فلسطينيا قضوا نتيجة الحصار والجوع بسوريا

الأحد 28 مايو 2017 04:44 م بتوقيت القدس المحتلة

196 لاجئا فلسطينيا قضوا نتيجة الحصار والجوع بسوريا

قناة الأقصى - دمشق

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنه استطاع توثيق بيانات (196) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا إثر الجوع ونقص الرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم قضوا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق.

وقالت المجموعة التي تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إن الجيش النظامي والمجموعات الموالية له يواصل فرض الحصار على مخيم اليرموك منذ منتصف عام 2013، مما فتح باب معاناة كبيرة على الأهالي في المخيم.

وقطع النظام الماء والكهرباء ومنع ادخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، بينما يُحظر على الأهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من الأمن السوري والمجموعات الموالية لها، وفق المجموعة.

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