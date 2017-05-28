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أطباء غزة يحذرون من نقص الأدوية الكيماوية لمرضى القطاع

الأحد 28 مايو 2017 01:40 م بتوقيت القدس المحتلة

أطباء غزة يحذرون من نقص الأدوية الكيماوية لمرضى القطاع

قناة الأقصى - غزة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من خطورة تفاقم أزمة نقص الأدوية المستمرة منذ أسابيع، خاصة الأدوية والمستلزمات الكيماوية.

وقال أطباء من الوزارة، في مؤتمر صحفي بمستشفى عبد العزيز الرنتيسي، الأحد: "نحذر من استمرار نقص الأدوية، وخصوصا على مرضى غسيل الكلى والأورام والعناية المركزية".

وأضاف الأطباء أن مستشفى الرنتيسي هو الوحيد الذي يخدم أطفال الأورام في قطاع غزة، وأن انقطاع الكهرباء وأزمة الأدوية تضعان 40 مريضا يغسل الكلى تحت الخطر، إضافة لمرضى الأورام.

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية، في ظل تنصل حكومة الحمد الله من تحويل الأدوية للقطاع، وهو ما أدى لنفاذ معظمها.

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