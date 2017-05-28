هيئة الأسرى: 80% من مطالب الأسرى أُنجزت

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن 80% من مطالب الأسرى الإنسانية والمعيشية قد تم إنجازها خلال إضرابهم عن الطعام على مدار 41 يوما.

وأضاف قراقع في تصريح صحفي، الأحد، أن ذلك يأتي وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي جرت مع قادة الإضراب وإدارة سجون الاحتلال في سجن عسقلان يومي 26-27/5/2017.

واعتبر قراقع أن "تحولا جذريا قد أنجزه هذا الإضراب على صعيد الحياة الإنسانية والمعيشية للأسرى".

ونشرت هيئة الأسرى أهم القضايا المطلبية التي تم انجازها خلال اتفاق الأسرى مع إدارة السجون والتي نقلها محامي الهيئة كريم عجوة خلال زيارته للأسير ناصر أبو حميد عضو اللجنة القيادية للإضراب صباح اليوم في سجن "عسقلان":

1- توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي مع الأهل وفق آليات محددة واستمرار الحوار حول هذه المسألة التي ستبقى مطلبا أساسيا للأسرى.

2- الاتفاق على مجموعة من القضايا التي تتعلق بزيارة الأهل عبر عدة مداخل أولها، رفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الاسرى ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلا لم تسمح ادارة السجون مسبقا بزيارة آبائهم.

3- إعطاء التزام مبدئي وأولي بتقصير الفترة الزمنية بين زيارات غزة لتصل لمدة تكون كل شهر بدلا من شهرين أو أكثر.

4- هذا بالإضافة الى مجموعة من المسائل المتعلقة بظروف الزيارة من حيث شروطها وادخال الملابس والاغراض واخراج الحلوى للأبناء والاهل وغيرها.

5- ادخال معايير جديدة تسمح بإيجاد حلول حول مسألة زيارة الاقارب من الدرجة الثانية مثل السماح بإدخال أبناء الاخت في سن الحضانة واعطاء حيز لإضافة فرد أو فردين للأسير الذي والده ووالدته متوفيان.

6- إعطاء موافقة رسمية حول موضوع إعادة الزيارة الثانية حسب الآلية التي كان تم الاتفاق عليها بين السلطة والصليب الأحمر.

7- الاتفاق حول مستشفى سجن الرملة واعادة الاسرى الى المستشفى الكبير الذي تم إعادة اصلاحه.

8- موضوع الأسيرات بكافة فروعه تم الاتفاق عليه، وتحديدا مسألة جمع الأسيرات في سجن الشارون، وموضوع الزيارات الخاص بأزواجهن وابنائهن وادخال متعلقات بالأشغال اليدوية وتحسين شروط اعتقالهن ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من والى المحاكم.

9- موضوع الأشبال: تحسين ظروف اعتقالهم وتنقلاتهم وتعليمهم والعديد من القضايا المتعلقة بذلك والتي تم الاتفاق عليها.

10- موضوع سجن نفحة تم حل أغلب القضايا المتعلقة بالظروف الحياتية الصعبة لهذا السجن.

11- موضوع "معبار" سجن الرملة القديم والبوسطات، حيث تم الاتفاق على افتتاح القسم الجديد وقد تم فتحه ضمن شروط انسانية ومعيشية جيدة، وتم وضع نظام جديد لتنقلات الأسرى في وسائل النقل الخاصة بإدارة السجون، حيث تم الاتفاق على أن يتم نقل الاسرى وإعادتهم للمحاكم بشكل مباشر دون نقل "للمعبار".

12- توزيع وجبات طعام للأسرى في البوسطة خلال تنقلهم والسماح لهم بقضاء حاجتهم، وهو موضوع تمت المباشرة فيه.

13- الموافقة على إنشاء زاوية طعام في كل الاقسام الأمنية تكون لائقة لإعداد الطعام ويتم فيها وضع وسائل للطبخ بدل أن توضع بالغرف نفسها.

14- التصوير مع الأهل حيث تمت إضافة عنصرين وهي الزوجة، وبالنسبة للأشقاء الموافقة بالتصوير في حال وفاة أحد أفراد العائلة الاب أو الام.

15- ادخال تعديل جذري على نظام "الكنتينا" يتعلق بنوعية الأشياء المتوفرة والأسعار وادخال خضار مثل الملوخية والبهارات بكافة اشكالها.

16- ادخال اجهزة رياضية حديثة في ساحات الفورة.

17- حل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الاسرى، وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة عبر وضع نظام للتهوية والتبريد متفق عليه.

18- إضافة سيارة اسعاف تكون مجهزة كسيارة للعناية المكثفة وتكون موجودة عند سجون النقب وريمون ونفحة، كون هذه السجون بعيدة عن المستشفيات.

19- نقل الأسرى إلى سجون قريبة من أماكن سكن عائلاتهم.

وقال قراقع إنه تم وضع آليات لاستمرار الحوار حول قضايا تم تلقي ردود ايجابية مبدئيا عليها وأخرى ردود سلبية، وذلك من خلال لجنة مشتركة ستبدأ عملها فور انتهاء الاضراب واللجنة تكون برئاسة الأسير كريم يونس وعضوية كل من: (ناصر ابو حميد– حافظ شرايعة – ناصر عويص – عمار مرضي – احمد البرغوثي).

وكان الأسرى من كل الفصائل خاضوا إضرابا عن الطعام في سجون الاحتلال لمدة 41 يوما، مطالبين بتحقيق احتياجاتهم الإنسانية المعيشية التي سلبها الاحتلال منهم بعدما أنجزوها في إضرابات سابقة.