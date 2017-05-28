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أحوال الطقس وأسعار العملات

الأحد 28 مايو 2017 12:47 م بتوقيت القدس المحتلة

أحوال الطقس وأسعار العملات

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

ويكون الجو، يوم الإثنين، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

إلى ذلك، جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل في فلسطين اليوم كالتالي:

الدولار الأمريكي 3.57 شيقل.

اليورو الأوروبي 3.99 شيقل.

الدينار الأردني 5.03 شيقل.

الجنيه المصري 0.19 شيقل

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