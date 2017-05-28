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وإقرار مشاريع تخدم اليهود بالقدس

تهويد صهيوني جديد في حائط البراق

الأحد 28 مايو 2017 12:28 م بتوقيت القدس المحتلة

تهويد صهيوني جديد في حائط البراق

قناة الأقصى – القدس المحتلة

قالت القناة السابعة العبرية، على موقعها الإلكتروني، الأحد، إن الحكومة الصهيونية عقدت جلستها الأسبوعية، اليوم، في منطقة حائط البراق بجوار المسجد الأقصى المبارك.

وقال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال إنهم اتخذوا سلسلة قرارات لما يسمى تعزيز القدس، لوصول اليهود إليها ولحائط البراق بسهولة.

ومن بين المشاريع الصهيونية التي أقرها الاحتلال، مشروع سياحي ومصعد وممرات لتسهيل وصول اليهود لحائط البراق وحوض البلدة القديمة.

وجاءت جلسة حكومة الاحتلال في منطقة حائط البراق ضكن مناسبة ما يسمى "توحيد القدس" الذي يحتفل به اليهود بذكرى احتلالهم للمدينة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن الخطوات التهويدية التي يتبعها الاحتلال لفرض سيطرته على القدس، وتهويد المقدسات الإسلامية.

تهويد صهيوني جديد في حائط البراق
تهويد صهيوني جديد في حائط البراق
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