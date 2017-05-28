الطاقة بغزة تدعو السلطة للموافقة الفورية على مشاريع الربط الكهربائي

قناة الأقصى – غزة

دعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، السلطة الفلسطينية في رام الله إلى الموافقة الفورية على مشاريع الربط الكهربائي مع الشبكة الصهيونية، والاستجابة لمبادرات حل أزمة الكهرباء والبدء في ضخ الوقود للمحطة.

وقال فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة، في مؤتمر صحفي بغزة، الأحد، إن الطاقة استجابت لكل الشروط والملاحظات التي تضعها السلطة برام الله لحل أزمة الكهرباء في غزة ولكنها لم ترد حتى الآن.

وأضاف: "تتلخص مطالب سلطة الطاقة في رام الله والسلطة الفلسطينية في زيادة الجباية في شركة توزيع الكهرباء، واستخدام أموال الجباية في المساهمة في تحمل تكلفة الكهرباء الوارد الى قطاع غزة، وتعيين جهات محايدة للتدقيق على أعمال شركة التوزيع".

وتابع: "وطلبت الطاقة برام الله مشاركتها في ادارة قطاع الكهرباء بغزة بما فيها شركة الكهرباء، وقد تم الموافقة على جميع الشروط على أن تقوم السلطة في رام الله بدورها في حل أزمة الكهرباء، وأولها توريد الوقود بدون ضرائب لتشغيل محطة الكهرباء".

وأكّد أنه إن لم تستجب رام الله فورا للمناشدات من كل الجهات فإن الوضع يتطلب التدخل بخطوات قانونية لرفع المعاناة عن المواطنين في غزة، داعيا جميع الجهات الحقوقية وخصوصا المتابعة لحقوق الإنسان برفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية على الجهات والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في استمرار الوضع الكارثي في القطاع بسبب أزمة الكهرباء.

وحمّلت الطاقة بغزة، الاحتلال الصهيوني المسئولية القانونية عن تضرر سكان قطاع غزة بسبب أزمة الكهرباء كونه المسؤول عن توفير كل الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها وذلك وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح الشيخ خليل أن سلطة الطاقة سلمت رسائل لكل الدول المشاركة في لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية وإلى المنظمات المتابعة للوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة وهي الاتحاد الاوروبي والصليب الأحمر ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، شحرت فيها أبعاد وأسباب أزمة الكهرباء وجهودها لحل الأزمة.

وما زالت أزمة الكهرباء في أشدها منذ منتصف ابريل الماضي، بعد انتهاء المنحة القطرية والتركية، بسبب استمرار القرارات بفرض الضرائب الباهظة على الوقود المستخدم في تشغيل محطة الكهرباء، حيث تقطع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة يوميا، وقد تزيد مع فصل الخطوط المصرية بسبب الأعطال.

وأثرت الازمة بشكل كارثي على الخدمات الأساسية في القطاع وأهمها توصيل المياه للاستخدام المنزلي، وكذلك محطات ضخ وتصريف مياه الصرف الصحي، وتأثيرها سلبيا على الخدمات الصحية، والقطاع الاقتصادي وغيره.