الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، 4 مواطنين فلسطينيين خلال مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سلام سعيد صعابنة، بالقرب من بلدة عرابة بجنين، على حاجز عسكري مفاجئ.

واعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين، وفتشت عدة منازل في بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق وسط البلد، وعصيدة، والظهر، في بيت أمر، واعتقلت الأسيرين المحررين علاء عيسر صافي الصليبي(25 عاما)، ومحمد علي عياد عوض (24 عاما).

كما اقتحمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، عرف منها: منزل بشير عمر ازريق أبو عياش، وحسين مصطفى أبو مارية، وناصر عبد الحميد أبو مارية، وعلي عياد عوض، وعيسى صافى الصليبي.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر أحمد نوح هريش، بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا قرب المدينة.