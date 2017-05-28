اكتشاف كويكب قيمته "10 آلاف مليون مليار" $

قناة الأقصى - وكالات

كشفت وكالة "ناسا" الأميركية عن كويكب جديد فريد من نوعه، يقع بين المريخ والمشتري، ويبعد الكويكب عن الأرض حوالي 370 مليون كيلومتر.

وأطلقت "ناسا" على الكويكب اسم "Psyche"، ويتكون الكويكب من معادن مختلفة أبرزها الحديد والنيكل وعدد من المعادن النادرة الأخرى، بما في ذلك الذهب والبلاتين والنحاس.

وقدرت الوكالة قيمة المعادن التي يتشكل منها الكويكب بحوالي 10 آلاف كوادريليون دولار (كوادريليون: عدد يساوي مليون مليار تقريبا).

واعتبر الخبراء أنه في حال تم بيع الكويكب بالمبلغ المقدر، فإن ذلك سيتسبب بانهيار الاقتصاد العالمي بقيمة 73.7 تريليون دولار، وفقا لما ذكرت وكالة "سبونتيك" الروسية.

وكانت الوكالة قد خططت في وقت سابق إرسال بعثة لدراسته بحلول عام 2022، لكن تراجعت الوكالة عن ذلك لدراسة الكويكب بشكل دقيق ومعمق قبل الانطلاق إليه.

وأعلنت ناسا أنها لا تخطط لنقل الكويكب إلى الأرض، ولكنها ستقوم بدراسته، من أجل فهم كيفية تشكله وتاريخ نشوئه.