حصاد الأسبوع الماضي: 3 شهداء وإصابة 11 صهيونيا و4 عمليات فدائية

شهد حصاد الأسبوع المنصرم من انتفاضة القدس استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح مختلفة، فيما أصيب 11 صهيونيا، ونُفّذت أربع عمليات، كما أُحصيت 166 مواجهة في الأراضي الفلسطينية كافة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة وعبوات ناسفة.

ففي حصاد الجمعة الأخيرة قبل شهر رمضان الفضيل، أصيب 4 جنود صهاينة رشقا بالحجارة في مواجهات عند المدخل الجنوبي لأريحا والنبي صالح ونعلين، بينما أصيب 5 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي و15 بالمطاطي و25 بالغاز المسيل للدموع.

ويوم الخميس استشهد مهند يوسف عبد الرحمن أبو سفاقة (44 عاما) من طولكرم منفذ عملية الطعن في نتانيا قبل أيام.

وتم إحصاء 14 مواجهة في مدينة القدس وضواحيها والخليل ورام الله وبيت لحم وطولكرم وقلقيلية والداخل المحتل، أصيب خلالها 4 شبان بالرصاص المطاطي وعدد آخر بالغاز.

إلى ذلك أصيب الأربعاء اثنان من المستوطنين رشقا بالحجارة في بيت أمر، فيما أصيب شابان بالرضوض و6 بالغاز المسيل للدموع، وأحصيت 15 مواجهة في مدينة القدس وضواحيها والخليل وبيت لحم وجنين وقلقيلية وقطاع غزة، تخللها إلقاء عبوة ناسفة تجاه معسكر سالم، وزجاجات حارقة في كل من الخضر وتقوع.

وشهد منتصف الأسبوع عملية طعن في نتانيا بالداخل المحتل أدت إلى إصابة شرطي، فيما جرى إصابة واعتقال المنفذ مهند يوسف عبد الرحمن أبو سفاقة (44 عاما)، من مدينة طولكرم الذي استشهد لاحقا.

وأحصيت الثلاثاء 20 مواجهة في مدينة القدس وضواحيها والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وقلقيلية وقطاع غزة والداخل المحتل، أصيب خلالها 3 شبان بالرصاص الحي.

إلى ذلك، استشهد يوم الإثنين الفتى رائد أحمد ردايدة (16 عاما) من بلدة العبيدية قضاء بيت لحم برصاص الاحتلال، بعد محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز الكونتينر شمالي شرقي بيت لحم.

كما أصيبت مستوطنة بالحجارة قرب حوسان ببيت لحم، ومجندة بالحجارة في مواجهات بالرام، فيما أصيب 9 شبان بالرصاص الحي و18 بالمطاطي و85 بالغاز.

وفي حصاد يوم الأحد الأسبوع الماضي، أطلق مقاومون النار في محيط قبر يوسف، كما تم إلقاء زجاجات حارقة تجاه مستوطنة غوش قطيف ومحيط قبر يوسف.

وتم إحصاء 17 مواجهة في مدينة القدس وضواحيها والخليل ورام الله وبيت لحم وسلفيت ونابلس وأريحا والداخل المحتل، أصيب خلالها 9 شبان بالرصاص المطاطي و14 بالغاز.

أما السبت فقد استشهدت الفتاة فاطمة جبريل طقاطقة (15 عاماً) متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال قرب مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، وهي منفذة عملية دعس بتاريخ 15/3/2017.

وأصيب مستوطن طعنًا في البلدة القديمة بالقدس، ومستوطن آخر بالحجارة في باب الأسباط بالقدس، كما جرى اعتقال فتاة (14 عاماً) على حاجز قلنديا شمالي القدس بعد أن حاولت تنفيذ عملية طعن.

وأحصيت السبت 10 مواجهات في مدينة القدس وضواحيها والخليل وسلفيت وقلقيلية، استخدم خلالها الشبان زجاجات حارقة في بلدة سلوان بالقدس.