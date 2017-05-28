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أمهات الأسرى يحتفلن بعد انتصار أبنائهنّ

الأحد 28 مايو 2017 04:26 ص بتوقيت القدس المحتلة

أمهات الأسرى يحتفلن بعد انتصار أبنائهنّ

احتفلت العشرات من أمهات الأسرى الفلسطينيين بخيمة الاعتصام في رام الله بإعلان أبنائهن تعليق إضرابهم في سجون الاحتلال الذي استمر 41 يوما.

ورددت الأمهات شعارات تؤكد انتصار أبنائهن وأن صمود المضربين هو ما أدى لتحقيق مطالبهم.

وينتظر أهالي الأسرى والفلسطينيون الإعلان عن تفاصيل الاتفاق المبرم بين قيادات الأسرى ومصلحة سجون الاحتلال، والذي بموجبه علق الأسرى إضرابهم.

وأبرز مطالب الأسرى هي وقف سياسة منع الزيارات للعائلات وانتظامها مرتين شهريا، وإنهاء سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، ووضع حد للإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، والسماح بتركيب هاتف عمومي في كل سجن للتواصل الإنساني بين الأسرى وذويهم.

وكانت مصلحة السجون الصهيونية قد سمحت لأسيرين من قيادة الإضراب التي جمعت أمس في سجن عسقلان الاتصال برئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، وإبلاغه بتعليق الإضراب من دون السماح لهم بإعطاء تفاصيل.

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