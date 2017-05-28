  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

حماس تهنيء الأسرى بانتصارهم في معركة الإضراب

الأحد 28 مايو 2017 12:44 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس تهنيء الأسرى بانتصارهم في معركة الإضراب

قناة الأقصى-غزة

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بانتصارهم في معركة الإضراب عن الطعام وإجبار العدو الصهيوني على الرضوخ لشروطهم والاستجابة لمطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة.

وأكد الناطق باسم الحركة؛ فوزي برهوم في تصريح صحفي، اليوم السبت، على أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة بقوة وعلى سلم أولويات الحركة حتى تحريرهم وعودتهم إلى أهلهم سالمين.

وقال برهوم إن الأسرى خاضوا معركة حقيقية بكافة تفاصيلها جسدوا فيها بصبرهم وثباتهم ملحمة بطولية، متوجهاً بالتحية للأسرى وذويهم وأبناء الشعب الفلسطيني بشرائح ومكوناته في الداخل والشتات كافة بانتصار الأسرى.

كما واعتبر انتصار الأسرى بمثابة انتصار الحق على الباطل، وتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يصنع المستحيل ويحقق الانتصار في ميادين الصراع كافة مع الاحتلال عبر تمسكه بخيار الوحدة والصبر والثبات والإرادة.

وشكر برهوم أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم الذين التفوا حول قضية الأسرى وساندوها ووضعوها على سلم أولويات صناع القرار في العالم وجعلوا قضيتهم قضية رأي عام عالمي أظهرت بشاعة صورة الكيان الصهيوني وفضحت جرائمه وانتهاكاته بحق الأسرى.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الأسرى ينتصرون ويعلقون إضرابهم
التقاط

الأسرى المضربون يطالبون بالاعتراف بهم كأسرى حرب
mmmm

حماس تدين بشدة جريمة قتل الأقباط في مصر
التقاط

الأسرى في يومهم الـ40 للإضراب وما من مغيث !
mm

الهيئة الوطنية لكسر الحصار تدعو إلى جمعة غضب دعماً لإضراب الأسرى

الأخبار الرئيسية

منذ 7 ساعات

تشييع جثمان الشهيد رائد ردايدة في بيت لحم
منذ 17 ساعة

الأسرى ينتصرون ويعلقون إضرابهم
منذ 15 ساعة

الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من الضفة خلال حملة مداهمات
منذ الأمس

إصابات بمواجهات في غزة والضفة نصرة للأسرى
منذ الأمس

الأسير حامد ينوي التوقف عن تناول المدعمات ومقاطعة الفحص الطبي
منذ الأمس

الأسرى المضربون يطالبون بالاعتراف بهم كأسرى حرب

مقالات

التحالف الإقليمي.. نتنياهو حينما يصدق!

التحالف الإقليمي.. نتنياهو حينما يصدق!

ساري عربي
ترامب و تي تي

ترامب و تي تي

د. عصام شاور
من بوبي ساندز إلى مروان البرغوثي

من بوبي ساندز إلى مروان البرغوثي

د. فايز ابو شمالة
ماذا سيحدث غدًا عند إعدام العملاء الثلاثة ؟!

ماذا سيحدث غدًا عند إعدام العملاء الثلاثة ؟!

محمود عماد الحديدي