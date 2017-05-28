حماس تهنئ الأسرى بانتصارهم في معركة الإضراب

قناة الأقصى-غزة

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بانتصارهم في معركة الإضراب عن الطعام وإجبار العدو الصهيوني على الرضوخ لشروطهم والاستجابة لمطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة.

وأكد الناطق باسم الحركة؛ فوزي برهوم في تصريح صحفي، اليوم السبت، على أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة بقوة وعلى سلم أولويات الحركة حتى تحريرهم وعودتهم إلى أهلهم سالمين.

وقال برهوم إن الأسرى خاضوا معركة حقيقية بكافة تفاصيلها جسدوا فيها بصبرهم وثباتهم ملحمة بطولية، متوجهاً بالتحية للأسرى وذويهم وأبناء الشعب الفلسطيني بشرائح ومكوناته في الداخل والشتات كافة بانتصار الأسرى.

كما واعتبر انتصار الأسرى بمثابة انتصار الحق على الباطل، وتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يصنع المستحيل ويحقق الانتصار في ميادين الصراع كافة مع الاحتلال عبر تمسكه بخيار الوحدة والصبر والثبات والإرادة.

وشكر برهوم أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم الذين التفوا حول قضية الأسرى وساندوها ووضعوها على سلم أولويات صناع القرار في العالم وجعلوا قضيتهم قضية رأي عام عالمي أظهرت بشاعة صورة الكيان الصهيوني وفضحت جرائمه وانتهاكاته بحق الأسرى.