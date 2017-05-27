  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

تشييع جثمان الشهيد رائد ردايدة في بيت لحم

السبت 27 مايو 2017 05:38 م بتوقيت القدس المحتلة

تشييع جثمان الشهيد رائد ردايدة في بيت لحم

قناة الأقصى - بيت لحم

شيعت الجماهير الفلسطينية، ظهر السبت، في بيت لحم جنوب القدس المحتلة، جثمان الشهيد الفتى رائد ردايدة بعد تسليم جثمانه الذي استمر محتجزا لخمسة أيام.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من معهد الطب العدلي التابع لجامعة "أبو ديس" شرقي القدس، حيث تم معاينة جثمان الشهيد منذ تسليمه أمس، وجرى اليوم نقل جثمانه إلى منزل عائلته في بلدة "العبيدية"، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، ووري الثرى في بعد أداء صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد البلدة.

واستشهد الفتى ردايدة، يوم الاثنين الماضي، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه عند حاجز "الكونتينر" العسكري الصهيوني شرق بيت لحم، بزعم محاولته طعن جنود.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين سبعة شهداء، وأقدمهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور، ومحمد ناصر طرايرة، ومحمد جبارة الفقيه، ورامي محمد عورتاني، ومصباح أبو صبيح، وفادي القنبر، وآخرهم الشهيد مهند عبد الرحمن أبو سفاقة.

تشييع جثمان الشهيد رائد ردايدة في بيت لحم
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
18622398_10155428277551869_1820066404324078625_n

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الفتى رائد ردايدة
f92a249e8781dcbcd08ec05273a7f8b7

تنفيذ حكم الإعدام بقتلة الشهيد فقها
412f40149c2142e4ca39c7573d8ea386

تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة الشهيد مازن فقها اليوم
18620270_1555686831174879_3010207463472950193_n

الحكم بإعدام العملاء قتلة الشهيد مازن فقها
18582174_1565353290149747_8327313471371674571_n

تسليم جثمان الشهيدة طقاطقة

الأخبار الرئيسية

منذ 10 ساعات

الأسرى ينتصرون ويعلقون إضرابهم
منذ 9 ساعات

الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من الضفة خلال حملة مداهمات
منذ الأمس

إصابات بمواجهات في غزة والضفة نصرة للأسرى
منذ 21 ساعة

الأسير حامد ينوي التوقف عن تناول المدعمات ومقاطعة الفحص الطبي
منذ الأمس

الأسرى المضربون يطالبون بالاعتراف بهم كأسرى حرب
منذ 23 ساعة

حماس تدين بشدة جريمة قتل الأقباط في مصر

مقالات

التحالف الإقليمي.. نتنياهو حينما يصدق!

التحالف الإقليمي.. نتنياهو حينما يصدق!

ساري عربي
ترامب و تي تي

ترامب و تي تي

د. عصام شاور
من بوبي ساندز إلى مروان البرغوثي

من بوبي ساندز إلى مروان البرغوثي

د. فايز ابو شمالة
ماذا سيحدث غدًا عند إعدام العملاء الثلاثة ؟!

ماذا سيحدث غدًا عند إعدام العملاء الثلاثة ؟!

محمود عماد الحديدي