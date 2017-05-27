تشييع جثمان الشهيد رائد ردايدة في بيت لحم

قناة الأقصى - بيت لحم

شيعت الجماهير الفلسطينية، ظهر السبت، في بيت لحم جنوب القدس المحتلة، جثمان الشهيد الفتى رائد ردايدة بعد تسليم جثمانه الذي استمر محتجزا لخمسة أيام.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من معهد الطب العدلي التابع لجامعة "أبو ديس" شرقي القدس، حيث تم معاينة جثمان الشهيد منذ تسليمه أمس، وجرى اليوم نقل جثمانه إلى منزل عائلته في بلدة "العبيدية"، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، ووري الثرى في بعد أداء صلاة الجنازة على جثمانه في مسجد البلدة.

واستشهد الفتى ردايدة، يوم الاثنين الماضي، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه عند حاجز "الكونتينر" العسكري الصهيوني شرق بيت لحم، بزعم محاولته طعن جنود.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين سبعة شهداء، وأقدمهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور، ومحمد ناصر طرايرة، ومحمد جبارة الفقيه، ورامي محمد عورتاني، ومصباح أبو صبيح، وفادي القنبر، وآخرهم الشهيد مهند عبد الرحمن أبو سفاقة.