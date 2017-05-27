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إرشادات لصوم صحي وطبيعي للطفل

السبت 27 مايو 2017 09:30 ص بتوقيت القدس المحتلة

إرشادات لصوم صحي وطبيعي للطفل

قناة الأقصى - وكالات

قالت متخصصة في تغذية الأطفال إنه يمكن تدريب الأطفال في سن مبكرة على الصيام شريطة ألا يؤثر ذلك على صحته".

فالأطفال من أعمار 7 سنوات إلى 12 سنة يمكنهم الصيام باتباع مجموعة من الخطوات للحفاظ على صحة جسم الطفل ولمساعدته على إكمال صومه.

وقدمت المتخصصة مجموعة من النصائح لمساعدة الطفل على الصيام، وهي:

- توفير الراحة للطفل أثناء الصيام خاصة مع الجو الحار الحالي.

- تعجيل الإفطار.

- تأخير السحور.

- التغذية السليمة خلال وقت الإفطار، مثل شرب كمية كافية من السوائل، وتناول وجبات متوازنة، والابتعاد عن الوجبات السريعة والوجبات الغنية بالسكريات السريعة الامتصاص والموالح والمخللات حتى لا يشعر الطفل بالعطش خلال النهار.

ولفتت إلى أنه إذا شعر الطفل بأي علامة من علامات الجفاف أو العطش أو التعب، فيجب كسر الصيام وأن يشرب كميات كافية من السوائل.

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