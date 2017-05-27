الاحتلال يعتقل 12 مواطناً من الضفة خلال حملة مداهمات

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة .

وأفاد مراسلنا، أن دوريات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد قرابة الساعة الواحدة فجرا، واعتقلت كل من أحمد شرقاوي وحمزة قطناني، ونقلتهما لجهة غير معلومة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسان سوالمة من منزله في بلدة عصيرة الشمالية قضاء نابلس، إضافة إلى اعتقال شابين من بورين وهما جمال قادوس ( 24 عاما ) وخالد هشام نجار ( 22 عاما ).

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب الخريج في كلية الهندسة في جامعة النجاح رجاء صبرة من بلدة بروقين قضاء سلفيت، على حاجز طيار قرب طولكرم مساء أمس.

الى ذلك اعتقلت سلطات الاحتلال الشاب رأفت إبرهيم عطيات، والفتاة أروى إبراهيم الفواغرة (28 عاما)، وشقيقها رأفت (25 عاما) وهم من بلدة الخضر في بيت لحم، فيما جرى اعتقال الشابين علي عزام سليم، وعقاب نمر عدوان من بلدة عزون شرق قلقيلية، وأصلان الطويل من بلدة فرعتا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت محل حدادة وخراطة يعود للمواطن سيف الدين عمر، وقامت بتدميره ومصادرة معداته بعد تفتيش وتخريب واسع في منزله بقرية سنيريا جنوب قلقيلية .