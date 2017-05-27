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بعد 40 يوماً من الصمود

الأسرى ينتصرون ويعلقون إضرابهم

السبت 27 مايو 2017 07:46 ص بتوقيت القدس المحتلة

الأسرى ينتصرون ويعلقون إضرابهم

قناة الأقصى - غزة

علق الاسرى الفلسطينيون المضربون إضرابهم المفتوح عن الطعام فجر اليوم السبت، بعد التوصل لاتفاق مع مصلحة السجون الصهيونية لتحقيق مطالبهم الإنسانية.

وقال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى، وقدورة فارس رئيس نادي الاسير، في تصريح صحفي إن الأسرى علقوا إضرابهم بعد التوصل لاتفاق مع لجنة الاضراب بقيادة الأسير مروان البرغوثي حول مطالبهم الانسانية، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 20 ساعة مع البرغوثي وقيادة الإضراب جرت في سجن عسقلان .

وجرت المفاوضات في سجن عسقلان حيث حضر القائد مروان البرغوثي وقيادة الإضراب للمفاوضات مع مصلحة السجون التي كانت رافضة حتى ساعات قريبة مجرد فكرة الحديث مع قيادة الاضراب .

يذكر بأن نحو (1600) اسير فلسطيني قد أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ 41 يوما على التوالي للمطالبة ببعض الحقوق الإنسانية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إلا أن سلطات الاحتلال لم تستجب لمطالبهم وصعّدت من اجراءاتهم القمعية بحقهم ولم تكترث بأوضاعهم الصحية التي تدهورت إلى درجة تثير القلق والمخاوف وتشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.

وقد نفذ الأسرى هذا الإضراب رفضا للسياسات القمعية الصهيونية المتصاعدة بحقهم، وللمطالبة بوقف الاعتقال الإداري، وتحسين ظروف احتجازهم، ولضمان حقوقهم في التعليم والصحة، ولقاء الأهل والتواصل معهم.

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