الأسير حامد ينوي التوقف عن تناول المدعمات ومقاطعة الفحص الطبي

أكد الأسير القسامي القائد إبراهيم حامد، أنه نظرًا لتجاهل إدارة مصلحة سجون الاحتلال لمطالبهم الانسانية العادلة وعدم فتح باب التفاوض حتى الآن ينوي التوقف عن أخذ المدعمات ومقاطعة الفحص الطبي.

ودعا حامد في رسالة وصلت أمس لعائلته عبر أحد المحاميين، الأسرى المضربين عن الطعام للانضمام لهذه الخطوة من أجل الضغط على السجان الذي بات متخوفا من استشهاد أحد الأسرى بعد مرور هذه المدة الزمنية الطويلة على الاضراب .

وأكد حامد أنه يتواجد حاليا برفقة اثنى عشر أسيرا في قسم العزل القديم في أيالون، ومعنوياتهم عالية، ويقاومون تعب الإضراب بكل عزيمة.

وبين أن هناك كشف صحي يومي يشمل الوزن والضغط ودرجة الحرارة وأحيانا مستوى السكر في الدم ويتم إعطاء الأسرى يوميا حبتين من الفيتامينات ومحلول الكالسيوم وقرابة الكأس من السكر ونصف ملعقة من الملح كمدعمات، ويعتبر إضافة السكر أمر جديد، وكان الملفت أنه تم نقل عدد كبير من المضربين للمستشفيات لإجراء الفحوصات.

ولفت حامد إلى أن إدارة مصلحة السجون تحرص ضمن سياسة ممنهجة على التضييق على المحامين ومنعهم من زيارة الأسرى حتى يبقوا في عزلة تامة وتبقى أخبارهم مقطوعة عن العالم، ولا يسمح للمحامين بإدخال الرسائل العائلية للأسرى، إضافة إلى أن وقت الزيارة قصير جدا.

الرسالة كاملة كما وصلت...

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ،

الحمدلله الذي بلغنا رمضان هذا العام ومازلنا احياء وقد سبقنا الامة في صيمها بدخولنا معركتنا العادلة مع المحتل الغاصب بامعائنا الخاوية ونسال الله القبول ، لطالما كان شهر رمضان شهر المعارك والانتصارات وهذا ما يمز إضرابنا ويجعله استثنائيا من جميع جوانبه فهذه حقيقة المحتل الغاصب يمثله السجان داخل اسوار المعتقل يشد خناقه علينا في هذا الشهر الفضيل .

عن ظروف الاضراب بشكل عام اتواجد واثنى عشر من الاخوة في قسم العزل القديم في أيالون معنوياتنا عالية ونقاوم تعب الاضراب بكل عزيمة ، هناك كشف صحي يومي يشمل الوزن والضغط ودرجة الحرارة واحيانا مستوى السكر في الدم ويتم إعطاءنا يوميا حبتين من الفيتامينات ومحلول الكالسيوم وقرابة الكأس من السكر ونصف ملعقة من الملح كمدعمات ويعتبر إضافة السكر امر جديد علينا لم نعهده من قبل ، وكان الملفت انه تم نقل عدد كبير من المضربين للمستشفيات لإجراء الفحوصات لمستشفى تل هشومير.

تحرص ادارة مصلحة المعتقلات ضمن سياسة ممنهجة التضييق على المحامين ومنعهم من زيارتنا حتى نبقى في عزلة تامة وتبقى اخبارنا مقطوعة عن العالم ، ولا يسمح للمحامين إدخال الرسائل العائلية لنا اضافة لان وقت الزيارة قصير جدا .

فالبنسبة لي انتهزت ادارة مصلحة المعتقلات فرصة الاضراب وما يلحقه من تنقلات لنقلي للعزل قبل الاضراب فهي لا تفكر بي الا بهذه الطريقة وقد طالبت بان أعامل كباقي الأسرى ليس اكثر وان يتم انهاء عزلي فمدة ١١ عاما متنقلا بين اقسام العزل اخرها عزل هداريم الجماعي كافية كعقاب لي ان كانت هذه نيتهم .

ونظرًا لتجاهل ادارة مصلحة السجون لمطالبنا الانسانية العادلة وعدم فتح باب التفاوض حتى الان ننوي التوقف عن اخذ المدعمات ومقاطعة الفحص الطبي وندعوا الاخوة المضربين للانضمام لهذه الخطوة للضغط على السجان الذي بات متخوفا من استشهاد احد الأسرى خصوصا بعد مرور هذه المدة الزمنية الطويلة على الاضراب ، كما ندعو عموم الأسرى للقيام بخطوات مسانده تدعم مطالبنا وحقوقنا الانسانية العادلة .

ندعو الله ان يكون قدوم شهر رمضان الفضيل فاتحة خير علينا ونطلب الحشد لنا في الدعاء من كل من يهمه امرنا .

اخوكم ابراهيم حامد

عزل أيالون

٢٠١٧/٥/٢٥