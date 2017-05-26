حماس تدين بشدة جريمة قتل الأقباط في مصر

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة يوم الجمعة الهجوم الذي أودى بحياة عدد من الأقباط بمحافظة المنيا جنوبي جمهورية مصر العربية، واصفةً إياه بـ"الجريمة البشعة".

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، إن هدف الحادثة خلق مناخات طائفية عنصرية تستهدف وحدة شعب مصر وأمنها واستقرارها.

وذكر برهوم أن المستفيد الوحيد من الجريمة هم أعداء مصر والأمة.

وكان مسلحون مجهولون هاجموا ظهر الجمعة حافلات تُقل أقباطًا في محافظة المنيا جنوبي مصر وقتلوا 26 شخصًا وأصابوا نحو 25 آخرين قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما شكّلت الأجهزة الأمنية المصرية غرفة عمليات لملاحقة الجناة.