إصابات بالاختناق خلال مواجهات في الخليل

قناة الأقصى-الخليل

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمالها، اليوم الجمعة.

وقال مراسلنا، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الغاز المسل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، كما استخدمت المياه العادمة لتفريق المتظاهرين.

وذكرت المصادر الأمنية إن مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل، دون أن يبلغ عن إصابات، حيث شهدت منطقة الحواور شمال الخليل، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال بحجة رشق مركبة أحد المستوطنين بالحجارة.

وكانت محافظة الخليل شهدت مسيرات وصلاة الجمعة في خيام مساندة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال .