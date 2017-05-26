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في جمعة الغضب للأسرى

بالصور : إصابات بمواجهات في غزة والضفة نصرة للأسرى

الجمعة 26 مايو 2017 02:30 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابات بمواجهات في غزة والضفة نصرة للأسرى

قناة الأقصى - غزة 
 

أصيب شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة وحواجز في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، نصرة للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الأربعين على التوالي.

وأطلقت قوات الاحتلال النار الكثيف والغاز المسيل للدموع باتجاه متظاهرين على حدود بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي.

وأفاد مراسلنا بأن الشابين أصيبا في قدميهما، وجرى نقلهما بواسطة طواقم الإسعاف إلى المشفى.

وبالتوازي، اندلعت تظاهر عشرات الشبان قرب السياج الحدودي شرقي مدينة غزة، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاههم، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما اندلعت مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال يطلق الرصاص الحي، ووقع عراك بالايادي مع الجنود.

فيما اندلعت مواجهات في محيط سجن "عوفر" بعد مسيرة خرجت من قرية رافات شمال غرب القدس.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات الآن بين الشبان وجنود الاحتلال على المدخل الشمالي لبيت لحم نصرة وتضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

إصابات بمواجهات في غزة والضفة نصرة للأسرى
إصابات بمواجهات في غزة والضفة نصرة للأسرى
إصابات بمواجهات في غزة والضفة نصرة للأسرى
إصابات بمواجهات في غزة والضفة نصرة للأسرى
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