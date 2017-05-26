اعتقالات وإصابات بمواجهات في الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



اندلعت فجر اليوم الجمعة مواجهات واسعة في مدينة قلقيلية أوقعت إصابات بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وتخللها اقتحام لمنازل المواطنين.

وقال مواطنون إن المواجهات تركزت في منطقة شارع الملعب وشارع نابلس في قلقيلية بعد اقتحام المدينة من المدخل الشرقي.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة ما أدى لعشرات الإصابات، واضطرت إدارة مستشفى الوكالة لإخلاء الأطفال من القسم لكثافة الغاز المسيل للدموع.

كما أصيب ثلاثة ضباط إسعاف بالإختناق خلال تواجدهم في مركز الإسعاف والطوارئ في قلقيلية، إضافة إلى مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال اقتحام الاحتلال للمدينة.

في غضون ذلك، أصيب عدد من المواطنين فجر الجمعة في مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوّات الاحتلال في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال محافظة الخليل بالضّفة الغربية.

وحسب الناشط الإعلامي محمد عوض من بيت أمر الذي أكّد إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق في المواجهات التي اندلعت مع جنود الاحتلال وسط البلدة.

وأضاف: "حاول جنود الاحتلال فتح باب استوديو الكرام، المملوك للمواطن المواطن عايش أحمد مرشد عوض، كما اعتلى الجنود سطحي منزلي المواطنين ميسر حسن جبر العلامي ومحمد عيسى موسى عوض".

وأطلق الجنود قنابل الغاز والصوت بشكل مكثف خلال المواجهات، وتركزت حول مسجد بيت أمر الكبير وسط بيت أمر، وسط إلقاء للحجارة والزجاجات الفارغة.

وأوضح عوض وقوع عدّة حالات الاختناق، تلقت جميعها العلاجات من جانب طواقم إسعاف الهلال الأحمر.

وفي مخيم العروب المجاور، اندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغازية والصوتية، عقب اقتحام جنود الاحتلال عددا من المنازل وتفتيشها.

وحسب مصادر في المخيم فإنّ مواطنين أصيبوا بالاختناق، وجرى تقديم العلاجات الطبية اللازمة لهم.

وفي بلدة بيت جالا غرب بيت لحم، أغلقت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال سوبرماركت جمبو، بذريعة بيعه ألعابا نارية، استخدمت خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت لحم مؤخرا، وفق بيان لجيش الاحتلال جرى إلصاقه على باب المتجر، عقب إغلاقه باللحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية فجر اليوم الجمعة بلدة يعبد جنوب مدينة جنين وداهمت منزل الشيخ عز الدين عمارنة واعتقلت نجله.

وقال مواطنون إن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة وداهمت منزل الشيخ الضرير عمارنة وفتشت منزله واعتقلت نجله مجاهد (16 عاما ).

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع البلدة لساعات ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها.