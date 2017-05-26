الهيئة الوطنية لكسر الحصار تدعو إلى جمعة غضب دعماً لإضراب الأسرى

قناة الأقصى-غزة

دعت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إشعال المواجهات في نقاط التماس مع الاحتلال في جمعة الغضب دعماً وإسناداً للأسرى المضربين عن الطعام وتنديدا بسياسة استمرار الاحتلال في حصار قطاع غزة.

وطالبت هيئة الحراك الوطني، الكلّ الفلسطيني باعتبار اليوم الأربعين لإضراب الأسرى يوماً فلسطينياً فاصلاً نصرةً للأسرى الذين يُنقلون للمشافي، وهبةً لأجل الأقصى الذي يتعرض لهجمة شرسة واقتحام غير مسبوق من قبل الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وأكدت أن أوضاع الأسرى المضربين دخلت مرحلة حرجة جدا، وتتطلب وقفة جادة من الجميع وتوسيعاً للفعاليات المساندة.

وطالبت الهيئة، شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وكلّ أحرار العالم للتحرك الفوري والتدخل العاجل بشتى السبل وفي مقدمتها تنفيذ فعاليات واسعة للضغط الحقيقي على الاحتلال إسنادا لأسرانا الأبطال المضربين ونصرة للأقصى والمقدسات.