حماس تحذر الاحتلال من الاستمرار في سياساته بحصار غزة

قناة الأقصى-غزة

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلطات الاحتلال الصهيوني من الاستمرار في سياساتها بحصار قطاع غزة.

وأنذرت حركة حماس، في بيان مقتضب لها اليوم الخميس تعقيبا على التصريحات الصهيونية بخصوص تخفيض كمية الكهرباء التي تصل لقطاع غزة، من عواقب ذلك.

وأعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني، عزمها تقليص كمية الكهرباء التي تزود قطاع غزة، بالتوافق مع السلطة في الضفة المحتلة، ما يفاقم من أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالقطاع.

وقال ما يسمى بـ"منسق عام شؤون المناطق الفلسطينية" في حكومة الاحتلال، يوآف مردخاي، بعد ظهر اليوم الخميس: إن حكومته ستقلص كمية الكهرباء التي تزود قطاع غزة بها بعد أسبوعين من الآن.