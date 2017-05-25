الداخلية: أمام العملاء خيارين لا ثالث لهما والاحتلال "لن ينفعهم"

قناة الأقصى - غزة

أكد إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني أن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من عملاء الاحتلال هو رسالة واضحة للعملاء أن الاحتلال لن ينفعهم.

وقال البزم في تصريح صحفي عقب تنفيذ الوزارة حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة في جريمة اغتيال الشهيد مازن فقها "العملاء أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يسلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية ويتم معالجة ملفاتهم بكامل السرية - كما تم مع غيرهم في السابق - والحفاظ على سمعتهم وإنقاذهم من وحل التخابر مع الاحتلال، أو أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهم ويواجهوا مصيرهم المحتوم وحينها لا ينفع الندم".

ونفذت وزارة الداخلية مساء اليوم الخميس حكم الإعدام بحق ثلاثة من المُتخابرين مع الاحتلال، المشاركين في جريمة اغتيال الشهيد مازن فقها: وهم المتخابر (أ. ل) 38 عاماً، والمتخابر (هـ. ع) 42 عاماً، والمتخابر (ع. ن) 38 عاماً.