تنفيذ حكم الإعدام بقتلة الشهيد فقها

قناة الأقصى - غزة

نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس حكم الإعدام بحق منفذي جريمة اغتيال القائد بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الأسير المحرر مازن فقها.

وبحسب الوزارة، فإنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق الثلاثة الساعة الخامسة من بعد عصر اليوم في مقر "الجوازات" وسط مدينة غزة بحضور شخصيات وطنية وفصائلية وحكومية قد تصل إلى ألف شخصية.

وكانت محكمة الميدان العسكرية في غزة أصدرت الأحد الماضي أحكاما نهائية على المتورطين الثلاثة بقتل فقها، وفيه: "الإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان (أشرف. أ. ل) بعد إدانته بالقتل قصدًا مع سبق الإصرار، وتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية (مخابرات الاحتلال)".

كما حكمن بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان (هشام. م. ع) بعد إدانته بالتخابر والخيانة وكذلك التدخل في القتل والمشاركة في العديد من عمليات الاغتيال، بالإضافة إلى الإعدام رميا بالرصاص للمدان (عبد الله. أ. ن) ويعمل عسكريا بحرس الرئيس بالسلطة الفلسطينية بعد إدانته بالخيانة والتخابر، وإعطاء معلومات عن منازل وسيارات استهدفت، ومعلومات عن مكان مسرح جريمة اغتيال فقها.

واغتيل فقها في 24 مارس الماضي بإطلاق الرصاص عليه من مسدس كاتم للصوت أمام منزله في حي "تل الهوى" جنوب غرب غزة، ويتهمه الاحتلال بالوقوف خلف عمليات المقاومة في الضفة المحتلة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بغزة من كشف تفاصيل عملية اغتيال فقها ومنفذيها بتكليف وإشراف مخابرات الاحتلال.