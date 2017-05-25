أجهزة السلطة تعتقل طالباً جامعياً وتواصل اعتقال العشرات

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية طالباً جامعياً وفشلت في اعتقال محرر، فيما تواصل اعتقال العشرات على خلفية سياسية، بينما يواصل معتقل إضرابه عن الطعام منذ أسبوع بسبب اعتقاله غير القانوني.

ففي طوباس اعتقل جهاز المخابرات العامة الطالب في جامعة القدس المفتوحة عثمان صوافطة بعد اقتحام محله التجاري مساء أمس، علماً بأن ذات الجهاز يعتقل شقيقه نعمان منذ 4 أيام.

إلى ذلك يواصل المعتقل السياسي طارق سعدي السخل من نابلس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي في سجون أجهزة السلطة، علماً بأنه مريض بالسكري.

وفي الخليل اقتحم جهاز الوقائي منزل الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات الشيخ سمير بحيص في محاولة لاعتقاله، حيث قام بتفتيش البيت والعبث بمحتوياته.

كما نقل الوقائي المعتقلين لديه عصام برقان وجميل الجمل وفراس بو شرخ ومروان الرجبي وباسم عبيدو إلى سجن بيتونيا في رام الله، وذلك بعد صدور قرار من المحكمة بالإفراج عنهم ودفعهم كفالة مالية قدرها 300 دينار لكل واحد.