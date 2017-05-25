  1. الرئيسية
  2. شؤون صهيونية
  3. عرض الخبر

بقيمة 75 مليون $..

الكيان يتلقى مساعدات أمريكية إضافية

الخميس 25 مايو 2017 02:32 م بتوقيت القدس المحتلة

الكيان يتلقى مساعدات أمريكية إضافية

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو عن تلقي بلاده مساعدات إضافية أمريكية بقيمة 75 مليون دولار بعد زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب.

وصرح نتنياهو أن "الولايات المتحدة وعدتنا بالحفاظ على التفوق (العسكري) النوعي للكيان في الشرق الأوسط، وفقا لما ذكرته أجهزته".

وأضاف: "قبل ثلاثة أيام أضاف الأمريكيون 75 مليون دولار أمريكي إلى المساعدات لبرنامج الدفاع المضاد للصواريخ" من دون تحديد جدولها الزمني.

وفي سبتمبر 2016 ورغم التوتر بين سلف ترمب، باراك أوباما، ونتنياهو اتفقت الدولتان الحليفتان على زيادة المساعدات الأمريكية العسكرية لـالكيان خلال فترة 2019-2028 إلى 38 مليار دولار، عوضا عن 30 مليار دولار لفترة 2009-2018.

وشكل هذا المبلغ أضخم مساعدة عسكرية ثنائية تقدمها الولايات المتحدة في تاريخها.

وبحسب البيت الأبيض سيخصص مبلغ 33 مليارا لشراء تجهيزات دفاع وخمسة مليارات لتمويل منظومة "القبة الحديدية" الصاروخية لاعتراض صواريخ متوسطة وطويلة المدى.

وأعلن البيت الأبيض أن ترمب جدد مرة أخرى يوم الاثنين خلال لقائه نتنياهو في القدس التزام الولايات المتحدة بأمن الكيان بما في ذلك الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
1280x960

قانون لتمويل الدفاع القضائي عن جنود الاحتلال خارج الكيان
عبد الله البرغوثي

الاحتلال يعرض الأسير القائد عبد الله البرغوثي على محكمة أمريكية
6977c0f385a4586a2305163618006326

الكيان اعتقل حوالي مليون فلسطيني منذ النكبة
441

اعتقال قاتل فقها .. إنجاز سيوجع قلب الكيان
441

الكيان يواصل مهاجمة أردوغان

الأخبار الرئيسية

منذ 8 ساعات

الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 39
منذ 29 دقيقة

تنفيذ حكم الإعدام بقتلة الشهيد فقها
منذ 8 ساعات

مناشدة من القدس بالتدخل لوقف الاعتداءات بالأقصى
منذ 4 ساعات

كيف أوقعت الأجهزة الأمنية قتلة فقها بفخ الإشاعات؟
منذ 5 ساعات

تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين
منذ 7 ساعات

الاحتلال يواصل الهدم والتجريف وإبادة المحاصيل بالنقب

مقالات

التحالف الإقليمي.. نتنياهو حينما يصدق!

التحالف الإقليمي.. نتنياهو حينما يصدق!

ساري عربي
ترامب و تي تي

ترامب و تي تي

د. عصام شاور
من بوبي ساندز إلى مروان البرغوثي

من بوبي ساندز إلى مروان البرغوثي

د. فايز ابو شمالة
ماذا سيحدث غدًا عند إعدام العملاء الثلاثة ؟!

ماذا سيحدث غدًا عند إعدام العملاء الثلاثة ؟!

محمود عماد الحديدي