  1. الرئيسية
  2. أخبار اللاجئين
  3. عرض الخبر

فعاليات تضامنية مع الأسرى بمخيم خان الشيح في سوريا

الخميس 25 مايو 2017 02:19 م بتوقيت القدس المحتلة

فعاليات تضامنية مع الأسرى بمخيم خان الشيح في سوريا

شارك أهالي مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق يوم أمس، بفعاليات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال

وحضر العشرات من اللاجئين إلى الخيمة التضامنية التي أقيمت وسط المخيم معبرين عن دعمهم للأسرى الفلسطينيين الذين يخضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أكثر من شهر، ورافق ذلك العديد من الفقرات والأنشطة المناصرة للأسرى الفلسطينيين.

وفي سياق مختلف يعاني المئات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين العالقين في اليونان من ظروف معيشية غير إنسانية، حيث أجبروا بعد إغلاق الحدود في وجوههم على البقاء في مخيمات اللجوء المؤقتة في اليونان، والتي تفتقر لتوافر شروط النظافة والخدمات الأساسية، فمعظم المساكن هي مساكن مؤقتة أو خيام، يضاف إلى ذلك انتشار كبير للحشرات والزواحف السامة كالعقارب والأفاعي خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، كما يشتكون من الإهمال الطبي وعدم توافر العلاج والدواء اللازم لهم.

ويقدر عدد العالقين من فلسطينيي سورية في اليونان بحوالي (400) لاجئ غالبيتهم يتواجدون في الجزر "لسبوس - متليني - خيوس - ليروس - كوس" بينهم عائلات وأطفال ونساء ومسنون، يتوزعون على مخيمات اللاجئين بعضهم يسكن في خيم والآخر في صالات كبيرة، معظمهم من أبناء مخيمات اليرموك ودرعا والعائدين والحسينية في سورية.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
w

الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 39

دعوات لجمعة غضب دعماً لإضراب الأسرى

الأسرى ينادون الجميع: "قفوا بجانبنا بهذه المرحلة الحرجة جدا"

خطوات تصعيدية مع دخول إضراب الأسرى يومه الـ38

إضراب الكرامة مستمر لليوم الـ37 وعدد من الأسرى دخلوا مرحلة حرجة

الأخبار الرئيسية

منذ 8 ساعات

الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 39
منذ 29 دقيقة

تنفيذ حكم الإعدام بقتلة الشهيد فقها
منذ 8 ساعات

مناشدة من القدس بالتدخل لوقف الاعتداءات بالأقصى
منذ 4 ساعات

كيف أوقعت الأجهزة الأمنية قتلة فقها بفخ الإشاعات؟
منذ 5 ساعات

تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين
منذ 7 ساعات

الاحتلال يواصل الهدم والتجريف وإبادة المحاصيل بالنقب

مقالات

التحالف الإقليمي.. نتنياهو حينما يصدق!

التحالف الإقليمي.. نتنياهو حينما يصدق!

ساري عربي
ترامب و تي تي

ترامب و تي تي

د. عصام شاور
من بوبي ساندز إلى مروان البرغوثي

من بوبي ساندز إلى مروان البرغوثي

د. فايز ابو شمالة
ماذا سيحدث غدًا عند إعدام العملاء الثلاثة ؟!

ماذا سيحدث غدًا عند إعدام العملاء الثلاثة ؟!

محمود عماد الحديدي