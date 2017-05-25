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استشهاد طفلة فلسطينية بسورية

الخميس 25 مايو 2017 02:16 م بتوقيت القدس المحتلة

استشهاد طفلة فلسطينية بسورية

استشهدت طفلة فلسطينية لاجئة متأثرة بجروحها التي أصيبت بها الأسبوع الجاري في قصف منطقة الكاشف في درعا جنوب سورية، مما يرفع حصيلة اللاجئين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية إلى (3502) ضحية.

وذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الخميس، أن الطفلة الفلسطينية عيناء خلدون أبو نبوت استشهدت نتيجة القصف الذي وقع في 18 مايو الجاري.

إلى ذلك، أكدت احصائية موثقة لمجموعة العمل أن حوالي 26.04% من الضحايا اللاجئين الفلسطينيين بسورية، الذين استشهدوا على طريق الهجرة كانوا من الأطفال بمقابل 73.96% من البالغين.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن حوالي 40.62 % من ضحايا الهجرة من النساء أي ما يعادل 39 امرأة، بينما شكل الرجال ممن قضوا على دروب الهجرة 57 رجلا ً أي حوالي 59.38 % من اجمالي الضحايا الموثقين لديها.

وأكدت أنها وثقت سقوط 96 لاجئا ً فلسطينيا ً على طريق الهجرة خلال الفترة الممتدة بين يوليو- تموز 2012 وأبريل- نيسان 2017، منوهة إلى أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير نظرا ً لتعذر التعرف على جميع الضحايا الذين قضوا في البحر لقلة عمليات انتشال الجثث من البحر أو فقدان الأوراق أو عدم التمكن من التعرف على الجثث.

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