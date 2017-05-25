تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة الشهيد مازن فقها اليوم

قناة الأقصى - غزة

أعلن النائب العام العسكري في غزة فضل الجديلي أن اليوم الخميس هو موعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق قتلة الشهيد القسامي القائد مازن فقها.

وقال الجديلي في تصريح له إن تنفيذ الأحكام بحق المدانين الثلاثة بعملية القتل، سيتم اليوم الخميس الساعة الخامسة عصرًا في إحدى الساحات المغلقة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الأحكام بحضور جهات رسمية وحقوقية وأعيان المجتمع والمخاتير.

وحكمت محكمة الميدان العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، في جلستها صباح الأحد الماضي، بالإعدام على ثلاثة مُتخابرين مع الاحتلال الصهيوني، أدينوا بالمشاركة في اغتيال الشهيد القسامي القائد مازن فقها في شهر آذار/ مارس الماضي.

وأصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام شنقاً على المدان (أ.ل) القاتل المباشر للشهيد فقها، والإعدام شنقاً للمدان (هـ.ع) والإعدام رمياً بالرصاص على المدان (ع.ن).