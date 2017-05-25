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الشوكولاتة تحمي من اضطراب ضربات القلب

الخميس 25 مايو 2017 10:31 ص بتوقيت القدس المحتلة

الشوكولاتة تحمي من اضطراب ضربات القلب

أفادت دراسة جديدة أجريت في الدانمارك أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة كل أسبوع أو نحو ذلك قد يقلل مخاطر نوع شائع وخطير من اضطراب ضربات القلب.

ووجد الباحثون أن من تناولوا الشوكولاتة مرة إلى ثلاث مرات كل شهر قلت احتمالات إصابتهم بالرجفان الأذيني بنسبة 10% تقريبا مقارنة بمن تناولوها أقل من مرة واحدة في الشهر.

وقالت إليزابيث موستوفسكي -التي قادت فريق البحث وهي من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد- إن تناول الشوكولاتة باعتدال يعد من الخيارات الصحية للوجبات الخفيفة في إطار نظام غذائي صحي".

ومع ذلك لا يمكن للدراسة أن تقطع بأن الشوكولاتة هي التي منعت الرجفان الأذيني.

وكتبت موستوفسكي وزملاؤها في دورية القلب أن تناول الكاكاو والأطعمة التي تحتوي على الكاكاو قد يعزز صحة القلب نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من مركبات الفلافانول التي يعتقد أنها مضادة للالتهاب والأكسدة كما تساعد في استرخاء الأوعية الدموية.

وأضافوا أن دراسات سابقة توصلت إلى أن تناول الشوكولاتة خاصة الداكنة التي تحتوي على كمية أكبر من الفلافانول يرتبط بمقاييس أفضل لصحة القلب وتراجع خطر الإصابة بالأزمات القلبية وقصور عضلة القلب.

ولا توجد أبحاث كثيرة عن الصلة بين الشوكولاتة وتراجع الإصابة بالرجفان الأذيني.

وتقول جمعية القلب الأميركية إن 2.7 مليون شخص على الأقل في الولايات المتحدة يعانون من الرجفان الأذيني مما يزيد خطر الإصابة بتخثر الدم والجلطات وقصور القلب وغيرها من المضاعفات.

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