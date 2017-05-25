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مناشدة من القدس بالتدخل لوقف الاعتداءات بالأقصى

الخميس 25 مايو 2017 09:55 ص بتوقيت القدس المحتلة

مناشدة من القدس بالتدخل لوقف الاعتداءات بالأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

حذرت هيئات مقدسية اليوم الخميس من الإجراءات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك، لاسيما أن المسجد يُستباح من المتطرفين بتخطيط وتحريض مسبق من الجهات الرسمية الحكومية الصهيونية، ومن وزراء أعضاء الكنيست وحاخاماتها.

وأكد مجلس الأوقاف الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، أن اقتحام 708 متطرفين خلال ثلاث ساعات في فترة الاقتحامات الصباحية، بأنه سابقة خطيرة وخطيرة جدًا لم يسبق لها مثيل منذ عام 1967 ولغاية اليوم.

وكانت أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحمت أمس الأربعاء باحات الأقصى بشكل همجي، والاعتداء على حراس المسجد واعتقال ثلاثة منهم.

وقالت الهيئات المقدسية: "إن حكومة الاحتلال التي توفر الحماية لمثل هؤلاء المتطرفين تتحمل المسؤولية الكاملة عما جرى ويجري من خلال إصرارها على استكمال برنامجها التهويدي في المسجد الأقصى، والتي تريد من خلاله تحقيق حلمها التوراتي الخرافي في إقامة "الهيكل" المزعوم على أنقاض المسجد.

وأوضح البيان أن اعتداء سلطات الاحتلال على الحراس والـمصلين واعتقالهم وإبعاد العشرات كان الهدف منه تجفيف الوجود الإسلامي في الأقصى.

وناشدت الهيئات الاسلامية في القدس العالم العربي والإسلامي والعالم الحر للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المسجد الأقصى.

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