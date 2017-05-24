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دعوات لجمعة غضب دعماً لإضراب الأسرى

الأربعاء 24 مايو 2017 09:42 م بتوقيت القدس المحتلة

دعوات لجمعة غضب دعماً لإضراب الأسرى

قناة الأقصى - غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة المحتلة جماهير شعبنا الفلسطيني إلى إشعال المواجهات مع الاحتلال الصهيوني في جمعة الغضب دعماً وإسناداً للأسرى المضربين عن الطعام.

وطالبت الحركة في بيان صحفي الكلّ الفلسطيني باعتبار اليوم الأربعين لإضراب الأسرى يوماً فلسطينياً فاصلاً نصرةً للأسرى الذين يُنقلون للمشافي، وهبةً لأجل الأقصى الذي يتعرض لهجمة شرسة واقتحام غير مسبوق من قبل الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وأكدت أن أوضاع الأسرى المضربين دخلت مرحلة حرجة جدا، وتتطلب وقفة جادة من الجميع وتوسيعاً للفعاليات المساندة.

ودعت حماس شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية وكلّ أحرار العالم للتحرك الفوري والتدخل العاجل بشتى السبل وفي مقدمتها تنفيذ فعاليات واسعة للضغط الحقيقي على الاحتلال إسنادا لأسرانا الأبطال المضربين ونصرة للأقصى والمقدسات.

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