المصري: سياسية أمريكا المنحازة للكيان لن تغير حقائق التاريخ

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

قال مشير المصري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحركة بالإرهاب اصطفاف أمريكي وانحياز للاحتلال وتساوق مع سياساته.

وأضاف المصري خلال وقفة نظمتها الحركة النسائية في حركة حماس بغزة، الأربعاء، رفضا لتصريحات ترمب ضد المقاومة، أن سياسة الإدارة الأمريكية "العرجاء" لن تغير حقائق التاريخ ولن تثني شعبنا عن مواصلة طريق التحرر.

وأوضح أن على واشنطن أن تكف عن سياسية الكيل بمكيالين، وتدرك أن الشعب الفلسطيني سيواصل طريق التحرر بمقاومته التي كفلتها القوانين والشرائع الدولية، والتي تشكل حماس رأس حربتها في مواجهة الاحتلال.