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السلطة بالضفة تعتقل أسيرين محررَين

الأربعاء 24 مايو 2017 01:21 م بتوقيت القدس المحتلة

السلطة بالضفة تعتقل أسيرين محررَين

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة المحتلة أسيرين محررين على خلفية انتماءاتهم السياسية، في حين اقتحمت منزل أسير محرر بعد يوم من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

ففي نابلس اعتقل جهاز الوقائي أمس الثلاثاء الأسير المحرر نصر البيتاوي ونقله إلى سجن الجنيد.

واقتحمت أجهزة أمن السلطة في جنين منزل الأسير المحرر عاهد موسى عقب يوم واحد من الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد أن أمضى 19 عاماً، وذلك بحثا عن رايات حماس التي رُفعت في حفل استقباله.

وفي رام الله اعتقلت المخابرات العامة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات أنس أبو قرع.

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