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نقل 40 أسيرا مضربا من سجن "أوهليكدار" إلى المستشفيات

الأربعاء 24 مايو 2017 01:00 م بتوقيت القدس المحتلة

نقل 40 أسيرا مضربا من سجن "أوهليكدار" إلى المستشفيات

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

قالت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، "إن إدارة السجون نقلت صباح الأربعاء، 40 أسيرا مضربا من سجن "أوهليكدار" إلى المستشفيات المدنية".

ونقل محامي نادي الأسير، الذي تمكن من زيارة الأسير محمد الغول المضرب عن الطعام منذ 38 يوما، عن الأسير قوله "إن أوضاعا صحية خطيرة، ألمت بالأسرى المضربين خلال الأيام الماضية، وقد نُقل العديد منهم إلى المستشفيات، وسط ظروف احتجاز قاسية داخل الزنازين".

وأضاف الأسير الغول للمحامي: أن الحشرات تنتشر داخل الزنازين كالبقّ، كما أن الأغطية قذرة، وبالية، ومنذ نقلهم إلى سجن "أوهليكدار" في السادس عشر من الشهر الجاري، لم يتمكنوا من تغيير ملابسهم الداخلية، كما أنهم ومنذ بدء الإضراب يرتدون ملابس إدارة السجون (الشاباص)".

وأكدت اللجنة، أن كافة المعلومات التي تصل منذ أمس الأول وحتى اليوم، تتعلق بنقل عشرات المضربين عن الطعام إلى المستشفيات المدنية، وبالمقابل، فإن إدارة السجون تستمر بالإمعان في إجراءاتها ضد الأسرى، لا سيما في عمليات التنقيل التي اتبعتها منذ اليوم الأول للإضراب.

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