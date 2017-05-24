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برسالة من الأسير القائد عباس السيد

الأسرى ينادون الجميع: "قفوا بجانبنا بهذه المرحلة الحرجة جدا"

الأربعاء 24 مايو 2017 12:27 م بتوقيت القدس المحتلة

الأسرى ينادون الجميع: "قفوا بجانبنا بهذه المرحلة الحرجة جدا"

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

طالب الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، الجميع بالوقوف الى جانبهم في هذه المرحلة الحرجة جداً من الإضراب عن الطعام، وأن تقوم كل جهة بمسؤولياتها تجاه قضيتهم.

وفي رسالة بعثها الأسير القائد القسامي عباس السيد من داخل الأسر في اليوم 38 للإضراب، الأربعاء، قال: "إننا ننتظر من الجميع أن يساندنا ويناصرنا، فإننا أمانة في أعناقكم".

وأكّد السيد أن ليس أمامهم إلا الاستمرار في الإضراب حتى تحقيق النصر، وهذا يتحقق بدعم ومساندة كافة مكونات الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "اعلموا أن قلوب أعدائنا كالحجارة بل أشد قسوة، فهم يتلذذون بآلامنا وعذاباتنا.. وهم لا يفهمون إلا لغة الخسائر التي ترغمهم على الإذعان لمطالبنا العادلة، والمقصود كافة أنواع الخسائر في كل الساحات والفضاءات".

وأشار الأسير السيد إلى أن هناك حالات مرضية صعبة، وحالات أكل الإضراب من أجسادها حتى انبرت على هيكلها العظمي.

واختتم رسالته قائلا إن الأسرى على أبواب مرحلة حرجة وخطيرة جداً، وبالذات فيما يتعلق بكبار السن ومنهم القادة الرموز، أمثال: أحمد سعدات، ونائل البرغوثي، ومروان البرغوثي، وكريم يونس.

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