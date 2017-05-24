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مسلمو الدول الإسكندنافية يصومون 22 ساعة

الأربعاء 24 مايو 2017 12:14 م بتوقيت القدس المحتلة

مسلمو الدول الإسكندنافية يصومون 22 ساعة

قناة الأقصى - وكالات

يصوم المسلمون في الدول الإسكندنافية أطول فترة طيلة أيام شهر رمضان المبارك هذا العام.

وحسب تقويم رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، سيصوم المسلمون يوم 21 حزيران/يونيو نحو 22 ساعة في مدن كيرونا السويدية، وترومسو النرويجية، وريكيافيك الأيسلندية، حيث يوافق هذا اليوم الانقلاب الصيفي ويعد أطول نهار في السنة.

وقال مسؤول مسجد فيتجا الكبير بالعاصمة السويدية أستوكهولم جاهد كولاي لوكالة الأناضول إنهم سيصومون 20 ساعة و8 دقائق في المدينة في الفترة من 15 إلى 20 رمضان.

ولفت كولاي إلى أن المسلمين لا يواجهون صعوبة في الصيام بالسويد رغم فترة الصوم الطويلة، وذلك بسبب الطقس اللطيف.

بدوره قال سائق الحافلات مصطفى قره داغ إنه "يعاني صعوبة في رمضان بسبب طبيعة عمله، حيث يستيقظ في الصباح الباكر، ويبدأ العمل في الرابعة أو الخامسة صباحا، ويعمل ورديتين بعد أخذ قسط من الراحة في ساعات الظهيرة"، مشيرا إلى أنه يخلد إلى النوم بعد صلاة العشاء ولا يستطيع تناول طعام السحور.

من جهتها قالت برّين بكتاش مشرفة الأنشطة النسوية في المسجد الذي تديره رئاسة الشؤون الدينية بتركيا، إنهن ينظمن موائد إفطار جماعية في رمضان، وينظمن حلقات تلاوة القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، فضلا عن أداء صلاة التراويح في جماعة.

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