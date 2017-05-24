اعتقالات بمداهمات في الضفة والقدس

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء حملة مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، واعتقلت 15 مواطنا فلسطينيا.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر صلاح زغير بعد مداهمة مكان عمله في مدينة الخليل، والأسير المحرر علقم عيسى حمايل عقب مداهمة منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس، وفي جنين اعتقلت نور أحمد أبو الرب من بلدة جلبون.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت عدة مداهمات لمنازل المواطنين في مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت مجموعة من المواطنين عرف منهم الشاب نبيل الحموز، في حين داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير ماهر عبيات في واد فريحة ببيت لحم واعتقلت شقيقه طارق .

وأشارت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل الشيخ مصطفى شاور من مدينة الخليل، إضافة إلى اقتحام منزل الأسير المحرر نضال القواسمة.

يذكر أن قوات الاحتلال وجهت تهديدات لعائلة " صومان " بمنطقة شارع الصف ببيت لحم، بعد فشلها باعتقال الشاب معاذ صومان.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش اعتقل 14 مواطناً من مناطق عدة بالضفة.