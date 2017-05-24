  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

اعتقالات بمداهمات في الضفة والقدس

الأربعاء 24 مايو 2017 11:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقالات بمداهمات في الضفة والقدس

قناة الأقصى – فلسطين المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء حملة مداهمات في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، واعتقلت 15 مواطنا فلسطينيا.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر صلاح زغير بعد مداهمة مكان عمله في مدينة الخليل، والأسير المحرر علقم عيسى حمايل عقب مداهمة منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس، وفي جنين اعتقلت نور أحمد أبو الرب من بلدة جلبون.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نفذت عدة مداهمات لمنازل المواطنين في مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت مجموعة من المواطنين عرف منهم الشاب نبيل الحموز، في حين داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير ماهر عبيات في واد فريحة ببيت لحم واعتقلت شقيقه طارق .

وأشارت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل الشيخ مصطفى شاور من مدينة الخليل، إضافة إلى اقتحام منزل الأسير المحرر نضال القواسمة.

يذكر أن قوات الاحتلال وجهت تهديدات لعائلة " صومان " بمنطقة شارع الصف ببيت لحم، بعد فشلها باعتقال الشاب معاذ صومان.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش اعتقل 14 مواطناً من مناطق عدة بالضفة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الضفة المحتلة
thumb (2)

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة
thumb (2)

انطلاق مسيرات داعمة للأسرى في الضفة وغزة
thumb (1)

اعتقالات في اقتحام الاحتلال مناطق من الضفة

الاحتلال يعتقل 14 مواطنا في الضفة

الأخبار الرئيسية

منذ 16 دقيقة

الاحتلال يعتقل 3 من حراس الأقصى بعد الاعتداء عليهم
منذ 3 ساعات

خطوات تصعيدية مع دخول إضراب الأسرى يومه الـ38
منذ 3 ساعات

مئات المتطرفين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى
منذ 15 ساعة

برهوم: الرهان على الدور الأمريكي لإنصاف شعبنا خاسر
منذ 21 ساعة

فصائل المقاومة ترفض وصف ترمب لحماس بالإرهاب
منذ 23 ساعة

"هيئات علماء المسلمين": حماس حركة مقاومة مشروعة وليست إرهابية

مقالات

ترامب لن يجلب الأمن للمحتل (الإسرائيلي)

ترامب لن يجلب الأمن للمحتل (الإسرائيلي)

د. عصام شاور
قمة الرياض ضد الإهاب

قمة الرياض ضد الإهاب

د.يوسف رزقة
انتصار الأسرى نصر لكل فلسطين

انتصار الأسرى نصر لكل فلسطين

د. فايز ابو شمالة
ملف اغتيال فقهاء

ملف اغتيال فقهاء

حسام الدجني