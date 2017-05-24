  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

متطرفون صهاينة يهاجمون قرية فلسطينية بالداخل المحتل

الأربعاء 24 مايو 2017 09:17 ص بتوقيت القدس المحتلة

متطرفون صهاينة يهاجمون قرية فلسطينية بالداخل المحتل

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

هاجم متطرفون صهاينة من عصابات "تدفيع الثمن"، فجر الأربعاء، قرية عارة بالداخل المحتل وهي مسقط رأس عميد الأسرى كريم يونس.

وأعتدى المتطرفون على ممتلكات المواطنين وأضرموا النيران بسيارتين، وكتبوا شعارات عنصرية وتحريضية ووعيد للفلسطينيين.

وسبق أن أقدمت مجموعة من عصابات "تدفيع الثمن" في مطلع شهر أيار/مايو الجاري، على تنفيذ جريمة في بلدة الناعورة في منطقة مرج بن عامر، وخطوا عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها 'تدفيع الثمن' و'انتقام' على جدران البيوت والسيارات وثقب إطارات 9 سيارات للمواطنين.

متطرفون صهاينة يهاجمون قرية فلسطينية بالداخل المحتل
متطرفون صهاينة يهاجمون قرية فلسطينية بالداخل المحتل
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعتقل فتاة فلسطينية بعد إصابتها شرق رام الله
1495213923

استهداف أحياء تقطنها عائلات فلسطينية جنوب سورية

الاحتلال يهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة الـ 113
c857fb130837142048ce055f3105097e

وفاة الشيخ عبد الله درويش من مؤسسي الحركة الإسلامية بالداخل
159115b0928d74_NGKLMFIPEJHQO

مستوطنون يُعطبون مركبات فلسطينية ويخطون شعارات عنصرية

الأخبار الرئيسية

منذ 10 دقيقة

اقتحامات جماعية للمتطرفين الصهاينة لباحات الأقصى
منذ 26 دقيقة

خطوات تصعيدية مع دخول إضراب الأسرى يومه الـ38
منذ 12 ساعة

برهوم: الرهان على الدور الأمريكي لإنصاف شعبنا خاسر
منذ 18 ساعة

فصائل المقاومة ترفض وصف ترمب لحماس بالإرهاب
منذ 20 ساعة

"هيئات علماء المسلمين": حماس حركة مقاومة مشروعة وليست إرهابية
منذ 19 ساعة

"إبراهيم حامد" لكتائب القسام: نثق بكم وحريتنا على أياديكم

مقالات

ترامب لن يجلب الأمن للمحتل (الإسرائيلي)

ترامب لن يجلب الأمن للمحتل (الإسرائيلي)

د. عصام شاور
قمة الرياض ضد الإهاب

قمة الرياض ضد الإهاب

د.يوسف رزقة
انتصار الأسرى نصر لكل فلسطين

انتصار الأسرى نصر لكل فلسطين

د. فايز ابو شمالة
ملف اغتيال فقهاء

ملف اغتيال فقهاء

حسام الدجني