متطرفون صهاينة يهاجمون قرية فلسطينية بالداخل المحتل

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

هاجم متطرفون صهاينة من عصابات "تدفيع الثمن"، فجر الأربعاء، قرية عارة بالداخل المحتل وهي مسقط رأس عميد الأسرى كريم يونس.

وأعتدى المتطرفون على ممتلكات المواطنين وأضرموا النيران بسيارتين، وكتبوا شعارات عنصرية وتحريضية ووعيد للفلسطينيين.

وسبق أن أقدمت مجموعة من عصابات "تدفيع الثمن" في مطلع شهر أيار/مايو الجاري، على تنفيذ جريمة في بلدة الناعورة في منطقة مرج بن عامر، وخطوا عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها 'تدفيع الثمن' و'انتقام' على جدران البيوت والسيارات وثقب إطارات 9 سيارات للمواطنين.