إصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال شرق البريج

قناة الأقصى - مخيم البريج

أصيب فتى فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن المصاب خالد حسني الغمري ويبلغ من العمر (16 عاماً) أصيب برصاصة قناصة الاحتلال في البطن، وجرى نقله إلى مستشفى الاقصى، حيث وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة.

وأشار إلى أن العشرات من الشبان الفلسطينيين تجمعوا لليوم الثاني على التوالي أمام الموقع العسكرية الصهيونية شرق قطاع غزة، ضمن فعاليات نذير الغضب نصرة الأسرى ورفضا للحصار والتي أطلقتها هيئة الحراك الشبابي.