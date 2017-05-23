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يُعرض في رمضان على قناة الأقصى الفضائية

مسلسل بوابة السماء في شوارع قطاع غزة !

الثلاثاء 23 مايو 2017 03:21 م بتوقيت القدس المحتلة

مسلسل بوابة السماء في شوارع قطاع غزة !

بدأت قناة الأقصى الفضائية منذ أيام بالترويج للمسلسل الردامي "بوابة السماء" والذي سيعرض يوميا في شهر رمضان الفضيل.

وضمن برنامج الترويج للمسلسل، عمِل فريق قناة الأقصى على نشر لافتات ضخمة حول المسلسل ومواعيد عرضه على مفترقات الطرق، وفي شوارع قطاع غزة، من بيت حانون شمالا وحتى رفح جنوبا.

وينتظر أهل قطاع غزةوالضفة والقدس، وفي كل فلسطين المحتلة، البدء في عرض المسلسل الدرامي الذي يتناول حياة أهل القدس، ومعاناتهم، مع بطولة المرابط الذي لا يتنازل ولا أهل القدس عن حقوقهم.

ويُعرض المسلسل يوميا على شاشة قناة الأقصى، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القدس، ويعاد بثه في الأوقات التالية :

3:00

12:00

18:00

مسلسل بوابة السماء في شوارع قطاع غزة !
مسلسل بوابة السماء في شوارع قطاع غزة !
مسلسل بوابة السماء في شوارع قطاع غزة !
مسلسل بوابة السماء في شوارع قطاع غزة !
مسلسل بوابة السماء في شوارع قطاع غزة !
مسلسل بوابة السماء في شوارع قطاع غزة !
مسلسل بوابة السماء في شوارع قطاع غزة !
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