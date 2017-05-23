فصائل المقاومة ترفض وصف ترمب لحماس بالإرهاب

قناة الأقصى - غزة

استنكرت الفصائل الوطنية والإسلامية، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضد المقاومة، ووصفه حركة حماس بالإرهابية.

ففي وقفة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي بغزة، مساء الثلاثاء، تنديداً بتصريحات ترمب وتضامنا مع الأسرى، أكّدت الفصائل أن المقاومة في حق للشعب الفلسطيني ولا يمكن التنازل عن الثوابت والحقوق المسلوبة ستعود لأهلها.

واستهجن إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصريحات ترمب التي هاجم فيها المقاومة وحماس، مؤكداً أنها تمثل انحيازاً للعدو الصهيوني، وتغطية على جرائمه بحق أبناء شعبنا.

وقال رضوان: "نعبر عن أسفنا لاتهام فصائل المقاومة بالإرهاب أمام قادة الدول العربية والإسلامية، وكان الأجدر على العرب أن يعلنوها بكل صراحةٍ أن الإرهاب الحقيقي هو إسرائيل لما تقترفه من جرائم منذ احتلالها فلسطين".

وحذر رضوان من الاصطفاف الإقليمي واستهداف قوى المقاومة في المنطقة، داعيا الشعب الفلسطيني وقواه الحية لرفض أي محاولة للسلطة بالعودة للمفاوضات التي تأتي على حساب الحق والثوابت الفلسطينية.

وطالب السلطة بضرورة وقف التنسيق الأمني، ووقف مسلسل المفاوضات العبيثة مع الاحتلال.

بدوره، أكد محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أن قوى المقاومة متمسكة بالثوابت الفلسطينية أكثر من أي وقتٍ مضى رغم كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

وأوضح الهندي أن زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية ووصفهِ المقاومة في المنطقة بالإرهاب أمام قادة الدول العربية والإسلامي جاءت كعنوان للانهيار الحاصل في المنطقة.

واستنكر الهندي تصريحات ترامب التي وصف فيها "المقاومة" بـ "الإرهاب" على مرأى ومسمع من قادة الدول العربية والإسلامية، قائلاً "نرفض وصف المقاومة بالإرهاب، والمقاومة تم تشريعها وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية".

وأوضح الهندي أن عباس وقيادة السلطة تفاوض على ما تم التفاوض عليه منذ ربع قرن، مشيراً إلى أن السلطة تدفع الفاتورة مقدماً لـلكيان الذي يبيعها الوهم من خلال التنازل عن حق العودة، وتبادل الأراضي، والاعتراف بيهودية الدولة

ودعا الشعب الفلسطيني إلى مواجهة العودة إلى المفاوضات مع الاحتلال بالاستنفار العام خاصة في الضفة المحتلة وعلى نقاط التماس.