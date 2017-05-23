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وقفة برفح رفضا لاتهام ترمب لحماس بالإرهاب

الثلاثاء 23 مايو 2017 02:54 م بتوقيت القدس المحتلة

وقفة برفح رفضا لاتهام ترمب لحماس بالإرهاب

قناة الأقصى - رفح

نظمت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح وقفة احتجاجية، ظهر الثلاثاء، رفضاً لاتهام الرئيس الأميركي دونالد ترمب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـالإرهاب خلال قمة الرياض قبل أيام.

ورفع المشاركون شعارات داعمة للمقاومة ولحركة حماس، ورافضة لاتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحركة بالإرهاب.

وكان ترمب هاجم حركة حماس من العاصمة السعودية الرياض في خطابه أمام القمة العربية الإسلامية الأميركية، واعتبر أن داعش والقاعدة وحزب الله وحماس تمارس أشكالاً متنوعة من الإرهاب.

واستنكرت حماس في بيان صحفي افتراءات الرئيس الأمريكي، واعتبرت ذلك انحيازاً للاحتلال، مؤكدةً أنها حركة تحرر وطني تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقفة برفح رفضا لاتهام ترمب لحماس بالإرهاب
وقفة برفح رفضا لاتهام ترمب لحماس بالإرهاب
وقفة برفح رفضا لاتهام ترمب لحماس بالإرهاب
وقفة برفح رفضا لاتهام ترمب لحماس بالإرهاب
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