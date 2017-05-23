"هيئات علماء المسلمين": حماس حركة مقاومة مشروعة وليست إرهابية

استنكرت الجبهة التنسيقية لهيئات علماء المسلمين في العالم، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالإرهابية، معتبرة أنه تصريح غريب عجيب يصف حماة العدل بالإرهاب.

وقالت الجبهة التنسيقية في بيان لها، إن حركة حماس هي أمل المسلمين -بعد الله- في تحرير مقدساتهم، وموضع ثقتهم، ومحط أنظارهم، ولم يفعلوا شيئا إلّا أن قاموا بالواجب عوضا عن المسلمين، وفعلوا ما يستطيعون نيابة عن القاعدين.

وأكّد البيان في رسالة موجهة لترامب أن المسلمين لن يتخلوا عن حماس، "حتى يتخلّى الليل عن الظلام، والنهار عن الضياء"، وأنهم معها إلى أن يصلّوا جميعا في بيت المقدس فاتحين منتصرين، معيدين الحق لأهله.

وكان ترمب قال خلال قمة أمريكية إسلامية عُقدت في العاصمة السعودية الرياض إن "حماس تمثل شكلا مختلفا من الإرهاب".

ورفضت حركة حماس بدورها، وصف الرئيس الأمريكي للحركة بالإرهاب. وقال الناطق باسمها فوزي برهوم: "تصريحات ترامب حول حماس ووصفها بالإرهاب مرفوضة وتشويه لسمعة مقاومة شعبنا وتحريض عليه، وهي انحياز كامل للاحتلال الصهيوني".

وأطلق مغردون فلسطينيون وعرب هشتاق (#حماس_ليست_ارهابية")، رفضا لتصريح ترامب، خلال قمة الرياض بالسعودية.