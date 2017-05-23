المنظمة العربية: أجهزة السلطة تكرّر اعتداءاتها على فعاليات دعم الأسرى

قناة الأقصى - غزة

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أن سلوك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة والمستمر بحق المتضامنين والمشاركين في الفعاليات المساندة للأسرى المضربين في سجون الاحتلال سيعود بنتائج كارثية على إضراب الأسرى.

ودعت المنظمة في بيان لها الاثنين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى كف يد الأجهزة الأمنية عن الفعاليات الداعمة للأسرى، وإلى تكريس الجهود من أجل دعم قضية الأسرى العادلة محلياً ودولياً.

وقالت: "إن من واجب السلطة الفلسطينية بدلاً من أن تبدد الجهود في قمع التجمعات والفعاليات واعتقال النشطاء أن تسعى لدى المجتمع الدولي بكل السبل الممكنة للضغط على الكيان من أجل الاستجابة لمطالب الأسرى".

واعتبرت الهيئة البريطانية، أن "قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بفض المظاهرات واعتقال النشطاء يشعر الاحتلال بأنها بمنأى عن أي خطر ويدفعها إلى الاستفراد بالأسرى الفلسطينيين وعدم الاستجابة إلى أي مبادرة لمناقشة مطالبهم".

وأوضح المنظمة أنه خلال فترة الإضراب المستمر قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال العشرات من النشطاء وتعذيبهم ولا زالت مستمرة في ذلك على الرغم من مرور 36 يوماً (حتى الاثنين) على الأضراب ودخول المضربين مرحلة الخطر وتعنت إدارات السجون في تلبية مطالب الأسرى.

وأضافت أن أجهزة السلطة قامت بالاعتداء على 11 تجمع سلمي في مناطق مختلفة، وذلك عن طريق فضها بالقوة والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب والإهانات اللفظية، كما تخلل هذه الاعتداءات عدة انتهاكات بحق صحفيين ومصادرة معداتهم.

ونوهت المنظمة العربية إلى أن الاعتداءات الأمنية على تلك التجمعات طالت جميع الفئات المشاركة فيها، بما فيها النساء والأطفال، ولعل أبرزها الاعتداء على زوجات وأمهات الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك أثناء قيامهن بمسيرات سلمية لمقابلة رئيس السلطة محمود عباس، كانت الأولى بتاريخ 9 مايو/أيار الجاري، وفي إفادتها حول الواقعة قالت السيدة خالدة حمدان زوجة الأسير محمد مصلح " توجهت مع 13 امرأة من زوجات وأمهات الأسرى المضربين إلى مقر الرئاسة، وطلبنا مقابلة الرئيس لإيصال صوت ذوينا الأسرى ومطالبة الرئيس بالتدخل ، إلا أن الأمن منعنا من الدخول وتعامل معنا بوحشية حيث قام باحتجازنا بالقرب من سور المقر لأكثر من ساعتين ونصف، وقاموا بتوجيه الإهانات اللفظية إلينا، هذا بالإضافة إلى قيام بعض الضباط باستفزازنا والتأكيد على أن مطالبنا ليست من اهتمامات الرئيس ولا من مسؤولياته، حيث أن للرئيس مهام أخرى أبرزها مقابلات مع الوفد الحكومي الألماني، والتي كانت في ذات يوم توجهنا إليه".

تكرر الاعتداء بتاريخ 14 مايو/أيار 2017، حيث توجهت مسيرة سلمية نظمها أمهات وزوجات الأسرى وعدد من الصحفيين إلى محل إقامة الرئيس محمود عباس لمحاولة لقائه لذات الأسباب، إلا أن الأمن الفلسطيني فض تجمعهن بالقوة واعتدى عليهن بالدفع ومنعهن من التقدم، وقام بالاعتداء على الصحفيين ومصادرة كاميرا الصحفي مجدي اشتية مصور وكالة أسوشيتد برس أثناء محاولته تصوير الواقعة، كما تم احتجاز الصحفي ناصر الشيوخي ومصادرة كاميرته وهويته الشخصية.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في نهاية بيانها، القوى الإقليمية والدولية إلى الوقوف إلى جانب مطالب الأسرى العادلة فمن غير المقبول استمرار هذا الصمت مع دخول الإضراب مرحلة الخطر.