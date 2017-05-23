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القوى الوطنية: وصف حماس بالإرهاب غطاء على جرائم الاحتلال وتغيير لثقافة الأمة

الثلاثاء 23 مايو 2017 08:18 ص بتوقيت القدس المحتلة

القوى الوطنية: وصف حماس بالإرهاب غطاء على جرائم الاحتلال وتغيير لثقافة الأمة

قناة الأقصى - غزة

استنكرت القوى الوطنية والإسلامية  تصريحات ترامب التي وصف فيها حركة "حماس" بـ "الإرهاب" خلال القمة "الأمريكية الإسلامية" التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض بحضور رئيس حركة فتح محمود عباس ورؤساء دول عربية.

واعتبرت القوى في بيان صحفي، الاثنين، أن "هذه التصريحات تعبر عن الانحياز الكامل للاحتلال الصهيوني الذي يمثل رمز الإرهاب وتعطي الغطاء لجرائم الاحتلال وهي محاولة لتغيير ثقافة الأمة".

وأكدت القوى في بيانها، أن "حماس" هي حركة تحرر وطني مقاوم للاحتلال وتمارس مقاومة مشروعة وفق القوانين الدولية وأن الاحتلال هو الإرهابي الحقيقي الذي قتل الأطفال والنساء، ودنس المقدسات ودمر البيوت على رؤوس أصحابها وهجر شعباً من أرضه.

وشددت على رفضها القاطع لوصف الرئيس اﻻمريكي ترامب لحركة "حماس" بـ "الارهاب" الذي يعتبر ضوءاً أخضراً لمواصلة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضافت، "نؤكد أن مواجهة تداعيات ذلك والتصدي له تكمن في انهاء اﻻنقسام واستعادة الوحدة"، داعيةً الشعوب العربية واﻻسلامية وعلمائها وقادتها لرفض هذه التصريحات العدائية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

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