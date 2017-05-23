  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

ثمانية أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الثلاثاء 23 مايو 2017 08:01 ص بتوقيت القدس المحتلة

ثمانية أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى- فلسطين المحتلة

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثمانية أسرى من قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين يدخلون اليوم 23 من مايو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير إبراهيم جميل عبد الغني حامد (51 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة 54 مرة، قضى منه 11 عامًا بعد اعتقاله عام 2006.
ويعد حامد أبرز المطلوبين لجهاز المخابرات الصهيوني بالضفة المحتلة وطورد ثماني سنوات، وكان قائد كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام، الجناح العسكريّ لحركة حماس.
وكانت سلطات الاحتلال نسفت في السادس من شهر نوفمبر 2003 بيته ودمرته تدميراً كلياً.

الأسير إبراهيم أحمد سالم سراحنة (47 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

والأسير محمد راجح فهد خالدي (28 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه ثمانية أعوام بعد اعتقاله عام 2009.
والأسير عبد الله صدقي عبد المجيد فريحات (36 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.
والأسير عبد الحكيم صالح خليل موسى (34 عامًا) المحكوم بالسجن 20 عامًا قضى منه 19 عامًا بعد اعتقاله عام 1998.

ومن طولكرم/ الأسير سائد محمود منصور أبو شنب (37 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.
والأسير زاهر عبد الرحمن أسعد دقة (38 عامًا) المحكوم بالسجن 19 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2001.

الأسير وجيه مصطفى عبد العزيز أبو عنزة (26 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الضفة المحتلة

القوى الوطنية: وصف حماس بالإرهاب غطاء على جرائم الاحتلال وتغيير لثقافة الأمة
الشهيد ردايدة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم
thumb (4)

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالقدس
thumb (2)

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة

الأخبار الرئيسية

منذ 43 دقيقة

إضراب الكرامة مستمر لليوم الـ37 وعدد من الأسرى دخلوا مرحلة حرجة
منذ 52 دقيقة

القوى الوطنية: وصف حماس بالإرهاب غطاء على جرائم الاحتلال وتغيير لثقافة الأمة
منذ 16 ساعة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم
منذ 14 ساعة

هيئة الحراك الوطني تؤكد تواصل فعاليات "نذير الغضب"
منذ 19 ساعة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالقدس
منذ 21 ساعة

نقل أعداد كبيرة من الأسرى للمستشفيات

مقالات

ترامب لن يجلب الأمن للمحتل (الإسرائيلي)

ترامب لن يجلب الأمن للمحتل (الإسرائيلي)

د. عصام شاور
قمة الرياض ضد الإهاب

قمة الرياض ضد الإهاب

د.يوسف رزقة
انتصار الأسرى نصر لكل فلسطين

انتصار الأسرى نصر لكل فلسطين

د. فايز ابو شمالة
ملف اغتيال فقهاء

ملف اغتيال فقهاء

حسام الدجني